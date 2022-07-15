Редизайн сайта интерактивного музея

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Закрыт31 заявка756 просмотров

В приложении ТЗ на дизайн.

В заявках указывайте стоимость и сроки разработки дизайна.

Можно отдельно указывать стоимость и сроки разработки прототипов.

3 года назад
Romanjem
Роман 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад
Виталий
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
134 отзыва
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Полина
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Лев
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Александр
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
150 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
60 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Адиль
 
22 года
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
21 отзыв
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Эльвира
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Валерия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
18 отзывов
3 года назад
Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
5 дней назад
5 отзывов
3 года назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
610 отзывов
3 года назад
#1
Дизайн сайтов
Анна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
15 отзывов
3 года назад
Елжас
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
130 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Тарас
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
23 отзыва
3 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
180 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Елена
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Василий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
188 отзывов
3 года назад
Алексей
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
день назад
53 отзыва
3 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
28 отзывов
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
14 минут назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов

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