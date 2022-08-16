Необхідно створити якісний, не шаблонний дизайн для корпоративного сайту на 7 сторінок. Вся структура та текст вже підготовлені. Потрібні лише досвідчені фрілансери з хорошим портфоліо.
Разработка дизайна сайта для рекламного агентства
Тех Задание: https://docs.google.com/document/d/18Py7Opl4EUUjjcPHVoB7N-9wYrL_9HO37693H-r99B8/edit?usp=sharing
Опыт обязателен
Примеры работ обязательны
Выбор исполнителя до конца недели
Начало работы ориентировочно 20-21 го
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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