Создание контента для социальных сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок550 просмотров

Необходимо создавать визуальное оформление социальных сетей в едином стиле, соответствующим брендбуку компании.

Сроки выполнения задач будут обговариваться.

Сначала нужно выполнить небольшое тестовое задание и прикрепить его к отклику. Задание прилагается ниже, в pdf файле.

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