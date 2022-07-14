Требуется разработка стартового дизайна для нового ресурса на основе WASM/WebApi для размещения магазинов и товаров. Необходимы макеты для главной страницы, каталога, информационных страниц товара, корзины и личного кабинета. Рассматриваются как существующие макеты, так и создание дизайна под фреймворки. Возможность долгосрочного сотрудничества по мере развития проекта.
Необходимо сделать дизайн ToDo приложения
Небольшое ToDo приложение, необходимо сделать дизайн. Подробности исполнителю.
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