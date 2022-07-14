Необходимо сделать дизайн ToDo приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок330 просмотров

Небольшое ToDo приложение, необходимо сделать дизайн. Подробности исполнителю.

3 года назад
AlexandrGorbanev
Александр 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

neoksid
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$2
3 дня
Escrow
Работу сделал отлично, к сотрудничеству рекомендую! Ко всем правкам отнесся положительно, все пожелания учел. Будем работать еще.
Хороший человек будем работать еще , с деньгами конечно вышло не очень хорошо но человек честный жду еще заказов

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neoksid
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