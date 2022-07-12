Необходимо разработать адаптивный дизайн лендинга, основываясь на структуре и блоках с успешного примера. Цветовая гамма: спокойные зеленые оттенки с голубым. Требуется опыт в создании лендингов, наличие портфолио обязательно. Работы только по безопасной сделке.
Сохранить страницу на диск
Нужно сохранить сайт на диск так, что бы все картинки/скрипты грузились из локальной папки (что бы не грузилось ничего по сети с remote URLs)
1. Страницы, которые нужно сохранить:
https://top5diet.com/top-diet-programs/
https://top5diet.com/advertising-policy/
https://top5diet.com/about-us/
https://top5diet.com/contact-us/
https://top5diet.com/privacy-policy/
https://top5diet.com/terms-of-use/
2.
а) Удалить "no filter" выпадающий список (скриншот https://d.pr/i/MgiXkK ) из страницы /top-diet-programs/
б) Удалить ссылку "Blog" из правого верхнего угла всех страниц (где она есть)
Если разные страницы используют один и тот же файла (картинку, css, js), то и в сохраненной версии они должны использовать одну и ту же картинку
Оставьте телеграмм для связи.
Предпочтение фрилансерам из Украины (оплата на карту)
Выбранный исполнитель
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