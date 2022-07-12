Нужно сохранить сайт на диск так, что бы все картинки/скрипты грузились из локальной папки (что бы не грузилось ничего по сети с remote URLs)

1. Страницы, которые нужно сохранить:

https://top5diet.com/top-diet-programs/

https://top5diet.com/

https://top5diet.com/advertising-policy/

https://top5diet.com/about-us/

https://top5diet.com/contact-us/

https://top5diet.com/privacy-policy/

https://top5diet.com/terms-of-use/

2.

а) Удалить "no filter" выпадающий список (скриншот https://d.pr/i/MgiXkK ) из страницы /top-diet-programs/

б) Удалить ссылку "Blog" из правого верхнего угла всех страниц (где она есть)

Если разные страницы используют один и тот же файла (картинку, css, js), то и в сохраненной версии они должны использовать одну и ту же картинку

Оставьте телеграмм для связи.

Предпочтение фрилансерам из Украины (оплата на карту)