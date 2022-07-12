Сохранить страницу на диск

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка357 просмотров

Нужно сохранить сайт на диск так, что бы все картинки/скрипты грузились из локальной папки (что бы не грузилось ничего по сети с remote URLs)

1. Страницы, которые нужно сохранить:

https://top5diet.com/top-diet-programs/

https://top5diet.com/

https://top5diet.com/advertising-policy/

https://top5diet.com/about-us/

https://top5diet.com/contact-us/

https://top5diet.com/privacy-policy/

https://top5diet.com/terms-of-use/

2.

а) Удалить "no filter" выпадающий список (скриншот https://d.pr/i/MgiXkK ) из страницы /top-diet-programs/

б) Удалить ссылку "Blog" из правого верхнего угла всех страниц (где она есть)

Если разные страницы используют один и тот же файла (картинку, css, js), то и в сохраненной версии они должны использовать одну и ту же картинку

Оставьте телеграмм для связи. 

Предпочтение фрилансерам из Украины (оплата на карту)

CSSJavaScript
3 года назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

kleztm
Куркин 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$18
1 день
Escrow
всё отлично, быстро и по ТЗ
Отличный заказчик, все задачи поставлены чётко, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kleztm
Куркин 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    Необходимо разработать адаптивный дизайн лендинга, основываясь на структуре и блоках с успешного примера. Цветовая гамма: спокойные зеленые оттенки с голубым. Требуется опыт в создании лендингов, наличие портфолио обязательно. Работы только по безопасной сделке.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Веб-графический дизайн

    Требуется веб-графический дизайнер для разработки дизайна и экспорта в HTML/CSS целевой страницы. Предоставляется каркас, контент и макет. На странице будет всплывающее окно. Идеально подходит для тех, кто умеет совмещать дизайн и кодирование.

    CSSHTML
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен дизайн макет двух страниц

    Требуется разработать дизайн макет двух страниц сайта. Имеется готовый прототип, который необходимо использовать в работе. Ожидается качественный и современный веб-дизайн.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Редизайн и верстка

    Требуется редизайн сайта на WordPress по готовому дизайну из Figma. Проект включает 13 страниц, включая мобильную версию. Необходима только верстка, без добавления новых функций. Предложите свои цены для обсуждения.

    FigmaWordPress
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать дизайн сайта

    $30

    Требуется доработка дизайна сайта в Figma. Необходимо добавить новую страницу и внести изменения в существующие элементы. Ожидается качественное выполнение с учетом текущего стиля сайта.

    Figma
    Дизайн сайтов84 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дотянуть шаблон Wordpress

    Необходимо внести изменения в готовый шаблон Wordpress: убрать верхнее меню, авторство записей и дату, а также проверить настройки колонок. В подвале добавить иконки Telegram и ВКонтакте в соответствии со стилем, убрав существующие иконки. Домен находится в России.

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт услуг

    Требуется разработка новых сайтов для продажи и настройки торгового оборудования с переносом информации со старых ресурсов. Необходимо добавить изображения и обеспечить современный внешний вид с адаптивной версткой. Главная страница должна быть выполнена в стиле одностраничного сайта. Обратите внимание на примеры желаемого дизайна.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка дизайна web-страницы

    Необходимо доработать дизайн страницы спектакля для детей. Задача включает дорисовку или подбор графических иллюстраций в два блока и выбор фоновых изображений, соответствующих теме спектакля.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Рип шаблона с сайта на xenforo под dle 15.2.

    $30

    Требуется выполнить рип шаблона с сайта на платформе XenForo для DLE версии 15.2. Необходимо адаптировать дизайн и обеспечить совместимость с данной версией системы. Ожидается высокое качество работы и внимание к деталям.

    DLEXenForo
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад