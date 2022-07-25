Дизайн лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок887 просмотров

Накидал примерный прототип (это больше не прототип, а блоки которые должны быть на сайте в этой последовательности, их стиль может полностью меняться)

Нужен адаптивный дизайн: десктопы, планшеты, мобилки

у нас есть уже 1 успешный лендинг narcosouz.ru/narco - блоки для прототипа как раз брал с него. Естественно под копирку делать мы не будем, но основу структуры я брал с него

Лендинг будет так же как и narcosouz.ru/narco - на всю ширину. Цвета спокойные т.к это мед (наверное: зелёный/светло зелёный/салатовый с голубым оттенком - жду ваших предложений)

Дизайнеров без портфолио (лендингов) прошу не тратить ни моё ни своё время

Работаю только по безопасной сделке

3 года назад
youwan
Илья 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
28 минут назад
3 года назад
$250
7 дней
Escrow
Второй раз сотрудничаю с Владимиром. Были правки в начале, но ничего страшного. В итоге получил результат, который хотел. Все корректировки вносились достаточно быстро и самое главное Владимир меня понимал, что я хочу видеть. Надеюсь ещё посотрудничаем. Спасибо.
Спасибо Илье за проект, работаем не первый раз, все как всегда отлично, очень хороший заказчик, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

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