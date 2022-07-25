Требуется веб-графический дизайнер для разработки дизайна и экспорта в HTML/CSS целевой страницы. Предоставляется каркас, контент и макет. На странице будет всплывающее окно. Идеально подходит для тех, кто умеет совмещать дизайн и кодирование.
Дизайн лендинга
Накидал примерный прототип (это больше не прототип, а блоки которые должны быть на сайте в этой последовательности, их стиль может полностью меняться)
Нужен адаптивный дизайн: десктопы, планшеты, мобилки
у нас есть уже 1 успешный лендинг narcosouz.ru/narco - блоки для прототипа как раз брал с него. Естественно под копирку делать мы не будем, но основу структуры я брал с него
Лендинг будет так же как и narcosouz.ru/narco - на всю ширину. Цвета спокойные т.к это мед (наверное: зелёный/светло зелёный/салатовый с голубым оттенком - жду ваших предложений)
Дизайнеров без портфолио (лендингов) прошу не тратить ни моё ни своё время
Работаю только по безопасной сделке
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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