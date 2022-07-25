Накидал примерный прототип (это больше не прототип, а блоки которые должны быть на сайте в этой последовательности, их стиль может полностью меняться)

Нужен адаптивный дизайн: десктопы, планшеты, мобилки

у нас есть уже 1 успешный лендинг narcosouz.ru/narco - блоки для прототипа как раз брал с него. Естественно под копирку делать мы не будем, но основу структуры я брал с него

Лендинг будет так же как и narcosouz.ru/narco - на всю ширину. Цвета спокойные т.к это мед (наверное: зелёный/светло зелёный/салатовый с голубым оттенком - жду ваших предложений)

Дизайнеров без портфолио (лендингов) прошу не тратить ни моё ни своё время

Работаю только по безопасной сделке