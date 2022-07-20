Нужен дизайн макет двух страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок707 просмотров

Нужен дизайн макет двух страниц сайта. Есть прототип этих страниц.

3 года назад
Tired
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

M_Antonow
Максим 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$1
7 дней
Максим быстро, качественно и в установленный срок сделал первоклассный дизайн макет для моего сайта. Все мои пожелания были им учтены и внесены в проект. Рекомендую!
Очень рекомендую, чёткая формулировка задания и деловой вид общения

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