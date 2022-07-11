Доработка дизайна web-страницы

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Закрыт23 заявки454 просмотра

Доработка страницы спектакля детского https://cultshow.ru/kot-v-sapogah-2/ 

- дорисовка или подборка графических-иллюстрированных элементов в 2 блока

- подбор фонов по теме.

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