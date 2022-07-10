Необходимо обновить дизайн сайта, включая смену цветовой палитры и редизайн логотипа. Ожидается креативный подход и соблюдение современных трендов в веб-дизайне.
Дизайн страницы - Предлагающий (услугу).
Добрый день, нужно дизайн 1 страницы, с текстом. С адекватной ценой. сфера и конкурентов скину.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Необхідно змінити дизайн категорії товарів на сайті, створеному на Drupal. Дизайн має бути адаптований для мобільних, планшетних та десктопних версій. Крім того, потрібно додати 3 нових товару. Важливо, щоб весь функціонал сайту залишався працюючим після внесення змін.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна сайта на платформе Wordpress с тематикой автомобилей. Ожидается создание уникального и привлекательного интерфейса, соответствующего современным требованиям веб-дизайна.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется переработать главную страницу сайта на Taplink с учетом готового ТЗ и создать еще одну страницу, размеры которой будут аналогичны главной или меньше. Техническое задание для дополнительной страницы будет предоставлено 08.07.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка уникального веб-дизайна для двух страниц сайта школы программирования. Необходимы элементы, отражающие сферу программирования, современные анимации и стильный дизайн. Важно продумать UX/UI, а также возможное создание артов в стиле NFT. Ожидается портфолио с примерами работ, соответствующих требованиям.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн сайта в Figma для десктопной версии. Необходимо создать шапку, боковую панель и блок с контентом в стиле, схожем с ВКонтакте. Работы не много, акцент на простоту и функциональность.Дизайн сайтов99 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист по UI дизайну с опытом работы с P2P криптообменниками. Необходимо перенести функционал из Telegram бота в веб-версию. Есть наработки, возможно потребуется разработка с нуля или доработка существующего дизайна. Включает вёрстку.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $300
Требуется разработка дизайна сайта с созданием 2-3 примеров главного блока для согласования. Макет должен быть выполнен в Фигме с размерами 1280px, 768px и 320px. Структура включает главную страницу с 6 блоками, страницы услуг, новостей и контактами. Дизайн должен подчеркивать преимущества компании и облегчать поиск информации.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт3 года назад