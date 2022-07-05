UI дизайн крипто кошелька и P2P обменника

Требуется человек с пониманием принципа работы P2P криптообменников.

Есть уже рабочий телеграмм бот, включающий в себя Кошелек P2P Обменник.

Потребуется перенести весь функционал бота в веб версию, отсюда и требование к понимаю принципа работы таких ресурсов, что бы с нуля не объяснять, что и как работает.

Есть наработки по веб версии. Либо продолжаем разработку, либо сделать UI с нуля.

Так же потребуется вёрстка.