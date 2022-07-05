Дизайнер на отрисовку блоков для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок179 просмотров

Нужен дизайнер, который возьмёт в отрисовку блоки по ТЗ на сайте https://policaprof.ru/

задача - привести контент к новому, более читаемому виду... списки, табы, инфографика, добавить схему работы и различные фишки, которые позволят контенту выглядеть аккуратнее и быть более воспринимаемым

скажу сразу - вариант "давайте переделаем весь сайт не принимается"

3 года назад
myhomekrdru
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