Необходимо разработать дизайн сайта, аналогичного cloudtips.ru, включая главную и одну дополнительную страницу. Цветовая гамма должна быть схожа с сайтом тенькоф. Ожидается качественный и современный дизайн. Заявки принимаются только от опытных дизайнеров с портфолио.
Дизайнер на отрисовку блоков для сайта
Нужен дизайнер, который возьмёт в отрисовку блоки по ТЗ на сайте https://policaprof.ru/
задача - привести контент к новому, более читаемому виду... списки, табы, инфографика, добавить схему работы и различные фишки, которые позволят контенту выглядеть аккуратнее и быть более воспринимаемым
скажу сразу - вариант "давайте переделаем весь сайт не принимается"
Заявки фрилансеров
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