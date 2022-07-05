Отрисовать дизайн действующего сайта

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Закрыт51 заявка820 просмотров

Есть сайт на тильде. Нужно нарисовать его дизайн в фигме или фотошопе, по слоям под стандарты бутстрапа (под разные устройства).  Сайт https://fabryka24.online

От Вас сроки и адекватные цены.

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