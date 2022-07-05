Сайт мероприятия

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Завершен38 заявок865 просмотров

Планируется тур у музыкального исполнителя (подробности сообщу после одобрения вашей кондидатуры)

необходим одностраничный сайт с возможностью покупки билетов. 

приоритет будет отдаваться по соотношению предложенной вами цены и качества работ в профиле!!!

3 года назад
ChinD
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Besovsky
Антон 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$50
2 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Георгий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
21 час назад
12 отзывов
3 года назад
Besovsky
Антон 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Татьяна
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артём
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Сурнина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Сергей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
48 отзывов
3 года назад
Диана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
29 отзывов(-1)
3 года назад
Александр
 
31 год
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
319 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
60 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Сергей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
130 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
180 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
5 дней назад
5 отзывов
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Максим
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Евгения
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 года назад
Денис
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 отзывов
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Елжас
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Василий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
188 отзывов
3 года назад
Максим
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад
Егор
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
25 отзывов
3 года назад
Славик
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад
Владислав
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
3 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
28 отзывов
3 года назад
Дмитро
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Валерия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
18 отзывов
3 года назад

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