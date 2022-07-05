Требуется разработка дизайна прелендинга, состоящего из двух блоков. Первый блок включает товар и тест на 3 шага с игрой, второй - комментарии. Дизайн должен быть адаптивным для мобильных устройств и уникальным. Укажите сроки и стоимость работы, а также добавьте слово 'Лендинг' в отклик.