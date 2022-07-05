Требуется разработка дизайна прелендинга, состоящего из двух блоков. Первый блок включает товар и тест на 3 шага с игрой, второй - комментарии. Дизайн должен быть адаптивным для мобильных устройств и уникальным. Укажите сроки и стоимость работы, а также добавьте слово 'Лендинг' в отклик.
Сайт мероприятия
Планируется тур у музыкального исполнителя (подробности сообщу после одобрения вашей кондидатуры)
необходим одностраничный сайт с возможностью покупки билетов.
приоритет будет отдаваться по соотношению предложенной вами цены и качества работ в профиле!!!
Выбранный исполнитель
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