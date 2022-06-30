Задача - разработка интерфейса для внутренней системы управления в крупнейшей сети школ.

После запуска, в этой системе будут постоянно работать порядка 1300 человек на разных ролях.

Вся компания ждет эту систему, люди готовы делится своим повседневным опытом, чтобы создать прекрасный, удобный, максимально помогающий им в работе инструмент.

Мы выбрали подход Task-Driven UI. Вероятно, это создаст челенджи.

Всю аналитическую и техническую работу ведем соответственно.

Что нужно будет сделать:

- вместе с аналитиком понять реальные процессы и проблемы пользователей;

- спроектировать интерфейс, применяя task-driven подход;

- провести тесты ранних прототипов интерфейса на работниках компании;

- создать дизайн-систему и дизайн интерфейса.

Для нас важно:

- портфолио: как минимум 1 проект о котором вы сможете рассказать в подробностях что и почему сделано;

- умение искать баланс между перфекционизмом и ограничениями бизнеса;

- умение слышать, что на самом деле хотят сказать люди.

Сейчас речь идет про разовый проект. Задачи его развития обсудим позже.

По деньгам договоримся после совместного понимания объем работа.

Если интересно, свяжитесь со мной и не забудьте указать ссылки на портфолио )