Нужно сделать дизайн для сайта: https://spravki.medokey.top/

Оплата дизайна сайта – 5 000 руб. на руки, срок выполнения – 2 недели

Прием дизайна в несколько этапов:

I. Главная страница прототип

II. Главная страница дизайн

III. Страница справки прототип

IV. Страница справки дизайн

V. Меню в шапке десктоп и адаптив прототип

VI. Меню в шапке десктоп и адаптив дизайн

VII. Все остальные элементы дизайн

Сделать дизайн для сайта

- Всего 12 пунктов дизайна

- Бюджет – от 8 до 16 часов

- От старта работ до сдачи готовых макетов – 2 недели, не больше

- Макеты обязательно в Figma с предоставлением доступа на редактирование. Все пояснения к макетам – обязательно в примечаниях в Figma (а не в отдельном файле)

- Допускается использовать иконки, шрифты, иллюстрации, отдельные контентные блоки с текущего дизайна

- Адаптив макетов рисовать только для тех элементов, где есть это требование. Для остальных адаптив сделает программист самостоятельно

Что делать:

1. Шаблоны страниц – 8 шаблонов

4 полностью уникальных шаблона, проработать каждый элемент продуманно, чтобы не под копирку с других сайтов:

1) Главная страница + адаптив

2) Страница справки + адаптив

3) Страница прайса (список всех справок в виде превью или таблицы

4) Страница доставки больничных

4 шаблона можно даже не делать макет, а выбрать наиболее подходящий вариант с других сайтов тематики, указать только текстом, какие должны быть цвет/шрифты/другие особенности:

5) Страница отзывов с пагинацией

6) Страница категории справок

7) Страница списка статей с пагинацией

8) Страница статьи с выводом релевантных справок и/или формы обратной связи внутрь статьи + адаптив

2. Другие элементы – 4 элемента:

9) Шапка: лого, телефон, кнопка обратного звонка, меню служебных страниц и меню категорий + адаптив

10) Футер: форма обратной связи, лого, телефон, кнопки шаринга и другая информация что уже сейчас есть в футере сайта

11) Форма pop-up: 2 шт – заказ звонка, заказ справки + адаптив

12) Другие элементы: хлебные крошки, фавикон, закрепление меню при скролле, кнопка "наверх", блок поделиться на страницах справок и статей, выбрать шрифты для сайта