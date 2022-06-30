Требуется разработка дизайна одностраничного сайта по предоставленному техническому заданию. Есть примеры для вдохновения. Желательно создание макета в Figma. Обратите внимание на указанные требования и детали в ТЗ.
Сделать дизайн для сайта
Нужно сделать дизайн для сайта: https://spravki.medokey.top/
Оплата дизайна сайта – 5 000 руб. на руки, срок выполнения – 2 недели
Прием дизайна в несколько этапов:
I. Главная страница прототип
II. Главная страница дизайн
III. Страница справки прототип
IV. Страница справки дизайн
V. Меню в шапке десктоп и адаптив прототип
VI. Меню в шапке десктоп и адаптив дизайн
VII. Все остальные элементы дизайн
Сделать дизайн для сайта
- Всего 12 пунктов дизайна
- Бюджет – от 8 до 16 часов
- От старта работ до сдачи готовых макетов – 2 недели, не больше
- Макеты обязательно в Figma с предоставлением доступа на редактирование. Все пояснения к макетам – обязательно в примечаниях в Figma (а не в отдельном файле)
- Допускается использовать иконки, шрифты, иллюстрации, отдельные контентные блоки с текущего дизайна
- Адаптив макетов рисовать только для тех элементов, где есть это требование. Для остальных адаптив сделает программист самостоятельно
Что делать:
1. Шаблоны страниц – 8 шаблонов
4 полностью уникальных шаблона, проработать каждый элемент продуманно, чтобы не под копирку с других сайтов:
1) Главная страница + адаптив
2) Страница справки + адаптив
3) Страница прайса (список всех справок в виде превью или таблицы
4) Страница доставки больничных
4 шаблона можно даже не делать макет, а выбрать наиболее подходящий вариант с других сайтов тематики, указать только текстом, какие должны быть цвет/шрифты/другие особенности:
5) Страница отзывов с пагинацией
6) Страница категории справок
7) Страница списка статей с пагинацией
8) Страница статьи с выводом релевантных справок и/или формы обратной связи внутрь статьи + адаптив
2. Другие элементы – 4 элемента:
9) Шапка: лого, телефон, кнопка обратного звонка, меню служебных страниц и меню категорий + адаптив
10) Футер: форма обратной связи, лого, телефон, кнопки шаринга и другая информация что уже сейчас есть в футере сайта
11) Форма pop-up: 2 шт – заказ звонка, заказ справки + адаптив
12) Другие элементы: хлебные крошки, фавикон, закрепление меню при скролле, кнопка "наверх", блок поделиться на страницах справок и статей, выбрать шрифты для сайта
Заявки фрилансеров
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