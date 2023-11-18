Описание проекта: Необходимо сверстать сайт по готовому дизайну, предоставленному в Figma. Дизайн включает в себя 5 страниц. Ниже прикрепляю пример страниц. Страницы сайта: Главная страница Страница "Школа" Страница "Детский сад" ...
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- Верстка сайтаFigmaФорма обратной связиHTML-верстка52 заявкиОткрыт11 дней назад
Техническое задание 1.1) Модерация Заявок. Автоматическая отправка на модерацию всех новых заявок пользователей(заявки все равно публикуются): добавить в базу данных "bool on_moderation". Возвращать Заявки на обработку для модерации: GET /api/v1/moderator/applications/pending. Реализовать фильтры для удобства ...Веб-программирование4 заявкиОткрыт18 дней назад
Дизайн и верстка (на тильде) сайта следующей структуры: 1. главная 2. список услуг 3. портфолио 4. команда 5. форма обратной связи 6. блог (примерно 8 экранов) верстка под широкий экран и под мобайл + настройка уведомлений на почту о новых заявках текст будет предоставлен ...TildaФорма обратной связиДизайн сайтов26 заявокЗакрытмесяц назад
Перестали отправляться формы обратной связи на почту. От Вас жду цену и срок. Сделать нужно сейчас.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершенмесяц назад
Требуется внести правки на сайте, ТЗ ниже: Нужно скопировать полностью один раздел новостей (Страница с карточками и вложенная страница) На формах обратной связи где стоит согласие с персональными данными, нужно добавить ссылку на ...JavascriptWordPressFigmaMODXПравки на сайтФорма обратной связиСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $200
Цель проекта: Разработать привлекательный и информативный лендинг для агентства недвижимости с целью привлечения клиентов и улучшения пользовательского опыта. Основные требования: Дизайн должен отражать профессионализм и надежность агентства. Использование ...Дизайн лендингаФорма обратной связиSEO-оптимизацияДизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $1000
Отправляю экспорт из figma для оценки – туда также запаковано ТЗ текстом, десктопный и мобильный макеты и UI киты. Обратите внимание – макетов два! Мобильный – под размеры экрана менее 576px, расположение элементов на нем ...HTML-верстка36 заявокЗакрытмесяц назад
Для сайта нужно выполнить ряд работ. Движок сайта - OpenCart: - Реализация микроразметки schema.org - Создание новых страниц, разделов и блоков с адаптивной версткой. - Склейка страниц с помощью редиректа - Доработка страниц каталога: добавление ...OpenCartФорма обратной связиКарточки товаровИнтернет-магазины3 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо сверстать сайт для организации-разработчика программного обеспечения. Сайт содержит следующие страницы: Главная - главная страница сайта, на которой размещен слайдер, меню и кнопка для вызова формы обратной связи Проекты - на странице ...Дизайн сайтаФорма обратной связиHTML-верстка47 заявокЗакрытмесяц назад
- $200
Задачи: Разработка трех отдельных лендингов с уникальным дизайном для каждого. Создание привлекательных и информативных секций на лендингах, включая заголовки, описания, изображения и формы обратной связи. ...Форма обратной связиGoogle AdsРекламная кампанияДизайн сайтов1 исполнительЗакрытмесяц назад
Перенести сайт на другой домен SSL сертификат Настроить эл. почту Доработать оформление заказа Отладить отправку формы обратной связи сайт на рукописном движке - phpPHPФорма обратной связиИнтернет-магазины8 заявокЗакрытмесяц назад
Привет! На сайте WordPress нужно сделать правки т.к. текущий разработчик сорвал все сроки. Нужен человек, который будет оперативно вносить правки по сайтам на WordPress. Задачи прописываем в таблицу Excel и дублируем в ТГ чат. В настоящий момент нужно ...WordPressСайт на WordPressПравки на сайтФорма обратной связиСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрытмесяц назад
Сайт пример: https://formag.com/ru Нужно сделать нескольких страниц, но не всех. Нужны только эти страницы: - Главная - О компании - Услуги (1 страница) - Контакты - Галерея (просто слайдер с фотками) Не нужно: ...Форма обратной связиHTML-верстка44 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $7
Сделать натяжку блока на сайт WordPress [тема построена через плагин Advanced Custom Fields] с 4 колонками и кнопками заказать прайс (см.скриншот) Вставить этот блок на главную страницу сайта в определенное место, сделать всплывающую форму обратной ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Потеряли сайт и все исходники к нему, необходимо создать копию сайта по изображениям. CMS WP. Должна быть рабочая форма обратной связи и подтягивание постов с паблика ВК Указывайте цены и срокиСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Нужно создать корпоративный сайт в сфере продаж химической продукции. Бдует 5-6 внутренних страниц + главная На главной будет 8 блоков, в которых будет: 2 формы (обратная связь и скачивание каталога) интерактивная карта поставок по стране, ...TildaФорма обратной связиСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $160
Необходимо сверстать многостраничный сайт по готовому макету в фигме. 10 страниц. Форма обратной связи. Привязка к amo crm. тг для связи - aliaksandrazWordPressFigmaФорма обратной связиМногостраничный сайтHTML-верстка8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $25
На странице должны быть интерактивные элементы: выпадающее меню, слайдер с изображениями, рабочие формы обратной связи. Тема страницы — продажа сумок. Срок выполнения - до 25 сентября.JavascriptФорма обратной связиВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $120
1. Общие Положения1.1 Цель Проекта Целью проекта является создание современного, быстро загружающегося и оптимизированного под мобильные устройства веб-сайта с использованием технологии AMP (Accelerated Mobile Pages). На сайте 11 страниц. Которые нужно сверстать и наполнить контентом. ...HTMLФорма обратной связиСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Описание проекта: Ищем опытного веб-разработчика / дизайнера для создания современного веб-сайта для нашей компании. Наша компания занимается сдачей строительной техники в аренду и нам нужен веб-сайт, который поможет представить наши услуги и ...PHPJavascriptPythonДизайн сайтаHTMLRubyФорма обратной связиСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт3 месяца назад