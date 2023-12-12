Правки на сайте WordPress

Требуется внести правки на сайте, ТЗ ниже:

Нужно скопировать полностью один раздел новостей (Страница с карточками и вложенная страница)

На формах обратной связи где стоит согласие с персональными данными, нужно добавить ссылку на страницу с политикой конфиденциальности

Ссылку на политику конфиденциальности вывести в футер

Ссылку на отдельный файл вывести в футер

Сделать на сайте смену языков. Пытались сделать через автоматический перевод Google Translate, но их API со слов предыдущего разработчика не работает (заметим что она же работает на другом нашем сайте на MODX). Ваша задача проверить эту теорию и попытаться подключить этот переводчик, если не получится - поискать аналог на Yandex Api. В любом случае лучший вариант - это автоматический перевод. В крайнем случае жду Ваши предложения. Будет отлично если покажете свои примеры реализации переводов на сайте.

Клиенту сейчас формы обратной связи на почту приходят с непонятной почты, нужно чтобы была наша почта сайта. Что-то вроде [email protected]

На главной странице в баннере при моб. версии пропадает кнопка "Подробнее"

Футер на моб. версии вообще не сделан адаптивно, нужно привести его в порядок чтобы было красиво и адаптивно от ПК до width 320px

На странице "Продукция" у нас вывод карточек продуктов, у них в заголовках есть слово "Сертификация". Нужно чтобы у карточек мы могли писать один заголовок, а внутри самой карточки отображался тот же, что и щас. То есть в идеале надо добавить ещё одно поле "Название карточки" и вывести это поле в само название соответственно

Добавить блок с формами обратной связи на все вложенные страницы радздела "Наши услуги"