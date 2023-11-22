Плагин для WordPress

Системы управления (CMS)Открыт1 заявка50 просмотров
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Добрый день,

Нам необходимо реализовать плагин для WordPress который в себе реализовывает определенную функциональность для SEO продвижения сайтов. Плагин будет установлен примерно на 60-80 сайтов.

Мы ищем специалиста с большим подтвержденным опытом разработки плагинов для WordPress для разработки и подальшей поддрежки/развития нашего плагина.

Присылая свои предложения, пожалуйста присылайте сразу ссылки/информацию о тех плагинах, которые вы ранее разрабатывали. Заявки без примеров рассматриваться не будут.

Спасибо.

WordPress
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Илья
37 летУкраина
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Андрей
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