Добрый день,

Нам необходимо реализовать плагин для WordPress который в себе реализовывает определенную функциональность для SEO продвижения сайтов. Плагин будет установлен примерно на 60-80 сайтов.

Мы ищем специалиста с большим подтвержденным опытом разработки плагинов для WordPress для разработки и подальшей поддрежки/развития нашего плагина.

Присылая свои предложения, пожалуйста присылайте сразу ссылки/информацию о тех плагинах, которые вы ранее разрабатывали. Заявки без примеров рассматриваться не будут.

Спасибо.