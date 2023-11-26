Задача – сделать web-дэшборд, который обновляется в режиме реального времени, в основе которого будут лежать данные сделок в CRM-системе. CRM-система – EnvyCRM. В ней есть функционал построения отчетов и графиков, но он достаточно ограниченный ...
Адаптировать модуль Mega Filter Pro к шаблону Opencart 3
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Требуется адаптировать модуль Mega Filter Pro к шаблону, т.к сейчас не работает сортировка товара по причине того что модуль добавляет свой div id="mfilter-content-container" и на default шаблоне оборачивает весь id="content" куда входит сортировка, каталог и пагинация https://prnt.sc/530JdThsR35s в нашем шаблоне, сортировка каталога находится за пределами id="mfilter-content-container" https://prnt.sc/h-pQrlckEw_T и поэтому сортировка не работает и не обновляется количество товара даже если id="mfilter-content-container" добавить так https://prnt.sc/hKcLQhOLzM7T сортировка работает и количество товара обновляется, но тогда при фильтрации пропадает сам фильтр, выбранные значений отображаются в другом месте, короче появляются другие нюансы и этот вариант не подходит как я понимаю нужно дописать скрипт http://demo3.remar.by/catalog/view/javascript/mf/mega_filter.js?v3.0.2.5 добавить к блоку сортировки какой-то другой id по которому будет обновляться количество и сортировка пример сайта где нужно внести правки http://demo3.remar.by/aksessuary-all/chehli--stilusi/chehli-dlja-umnih-chasov/
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