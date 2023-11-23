Исправить баши в скрипте PHP

$350
Веб-программированиеОткрыт4 заявки87 просмотров
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Требуется исправить 3 бага в работе PHP-скрипта спортивной статистике.

ТЗ со скриншотами имееются, предоставляется специалистам с отзывами.

Подключение к серверу через AnyDesk.

Сроки 2 дня

PHP
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