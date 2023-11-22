Загрузчик и вывод powerpoint на сайте

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Есть сайт на DLE в котором нужно сделать:

  1. Загрузчик файла в формате PowerPoint

  2. Вывод загруженной презентации на сайте.

Не принципиально что бы выводился PPTX. Можно сделать что бы скрипт конвертировал в PDF или JPG и выводить на сайте в виде слайдера.

Сейчас это дело работает через Google Slider:

  1. Загружаем PPTX файл на Google диск (копируем ссылку)

  2. У себя на сайте указываем ссылку загруженного файла

  3. Вывод на сайте через Google slider

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