Загрузчик и вывод powerpoint на сайте

Есть сайт на DLE в котором нужно сделать:

Загрузчик файла в формате PowerPoint Вывод загруженной презентации на сайте.

Не принципиально что бы выводился PPTX. Можно сделать что бы скрипт конвертировал в PDF или JPG и выводить на сайте в виде слайдера.

Сейчас это дело работает через Google Slider: