Загрузчик и вывод powerpoint на сайте

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Есть сайт на DLE в котором нужно сделать:
Загрузчик файла в формате PowerPoint
Вывод загруженной презентации на сайте.
Не принципиально что бы выводился PPTX. Можно сделать что бы скрипт конвертировал в PDF или JPG и выводить на сайте в виде слайдера.
Сейчас это дело работает через Google Slider:
Загружаем PPTX файл на Google диск (копируем ссылку)
У себя на сайте указываем ссылку загруженного файла
Вывод на сайте через Google slider
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