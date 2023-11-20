Версктка и натяжка на Вордпресс главной страницы сайта

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок182 просмотра
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Здравствуйте.

Есть сайт https://eco-build.me/ на Вордпресс + Элементор.

Нужно сверстать новый дизайн главной страницы (десктоп и адаптив, макеты есть, макет десктопа во вложении, для оценки сложности. Также надо интегрировать его в вордпресс. Также убрать Элементор, сделать управление контентом на классическом вордпрессе

Пишите ваши цены и примерные сроки.

месяц назад
Zozulya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
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