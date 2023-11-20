Разработка сайта по продаже авто на React или Vue

У нас уже полностью реализован API, так же есть некоторые наработки по дизайну. Требуется помочь с выбором основного инструмента, с доработкой дизайна на ваш взгляд, с реализацией на выбранном инструменте. Подробную информацию по проекту вышлю в личку.