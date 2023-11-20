Здравствуйте Обновил движок CMS DLE с 11 до 17 версии, и перестал работать самописный модуль вывода карты сайта. Вот на другом сайте где не обновлял работает -можете посмотреть http://www.logofc.info/sitemap.html данный скрипт ...
Разработка сайта по продаже авто на React или Vue
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У нас уже полностью реализован API, так же есть некоторые наработки по дизайну. Требуется помочь с выбором основного инструмента, с доработкой дизайна на ваш взгляд, с реализацией на выбранном инструменте. Подробную информацию по проекту вышлю в личку.
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