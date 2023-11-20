Разработка сайта по продаже авто на React или Vue

$160
Веб-программированиеЗавершен1 заявка13 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У нас уже полностью реализован API, так же есть некоторые наработки по дизайну. Требуется помочь с выбором основного инструмента, с доработкой дизайна на ваш взгляд, с реализацией на выбранном инструменте. Подробную информацию по проекту вышлю в личку.

React
месяц назад
guest_1700485419721
Болгария
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Zhukov1995
27 летРоссия
год в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
$160
4 дня
RUB
Отзывчивость и профессионализм, главное качество исполнителя, спасибо вам за это)
Всегда рад помочь)