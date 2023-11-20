Solana + Phyton, доработка проекта срочная Отвечать просьба людям, кто имел опыт работы с Solana Оплата будет поэтапная, по мере готовности задач, работа и пуш в GIT в ходе работы Сроки 1-2 ...
Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа с гитом
Репозиторий ГИТ, фигму - предоставим, создать стенд и демонстрировать работу с коммитами в гит в ходе работы.
Сроки выполнения 2-3 дня. Бюджет 160$, оплата по факту готовности задачи
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