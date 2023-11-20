Доработка сайта на node.js и react

Необходим специалист по настройке автоматизации продаж информационных продуктов (обучающих курсов и других инфо-продуктов, таких как веб-книги, файлы в формате PDF). Каталог продуктов размещен на сайте, реализованном на платформе mssg.me. В mssg.me есть ...
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Ищу опытного fullstack разработчика для доработки бэка и фронта viralbear.media
Около 15 тасков различного уровня сложности.
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