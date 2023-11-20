Доработка сайта на node.js и react

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок59 просмотров
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Ищу опытного fullstack разработчика для доработки бэка и фронта viralbear.media

Около 15 тасков различного уровня сложности.

React
месяц назад
vladivals
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
6 дней назад