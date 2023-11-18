Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа

$160
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа с гитом

Репозиторий ГИТ, фигму - предоставим, создать стенд и демонстрировать работу с коммитами в гит в ходе работы.

Сроки выполнения 2-3 дня. Бюджет 160$, оплата по факту готовности задачи

Оставляйте телеграмм для связи

месяц назад
guest_1697372727199
Россия
2 месяца в сервисе
Был
20 дней назад