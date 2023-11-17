Разработать корзину для самописного сайта

Добрый день, есть сайт: https://sleeksoul.com/black-friday/

Для данного лендинга нужно добавить возможность собирать товары в корзину и передавать весь состав заказа в срм.

Логика примерно следующая:

- при нажатии на кнопку "Добавить товар" добавлять товар в корзину

- после того, как пользователь добавил в корзину интересующие его товары, проверять мин. сумму заказа (в данном случае 150 000 сум), отображать состав заказа и выводить форму для заполнения данных (имя, телефон)

- передавать состав заказа в срм

У нас уже есть похожее решение: https://sleeksoul.com/lunch-set/upsell/. Только в данном случае эта страница является лишь частью воронки(второй шаг) и предназначена для добавления смежных товаров после оформления основного заказа. Но логика "суммирования товаров" и функционал корзины можно взять за основу для текущей задачи. Докрутить только проверку на мин. сумму (150к сум), а также выводить состав заказа и добавить форму. Исходники данного проекта также смогу предоставить.

Исходники обоих проектов: https://fex.net/ru/s/73fynsp

По стоимости, пожалуйста, предлагайте ваши ставки. По срокам: 1-2 дня