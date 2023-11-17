Доработать сайт (python, javascript)

Есть внутренний небольшой сайт компании, надо его доработать, развить. Для этого нужен fullstack middle разработчик на python и javascript.



В данный момент сайт поддерживает один программист, поэтому вы должны быть самостоятельны и уверены в своих силах.



Необходимо:

Хорошее знание Python (Django), Javascript (Vue). API Telegram - создание ботов и парсинг данных, библиотеки Telethon, git, mysql. Умение работать с серверами через консоль, опыт поднятия сервера, знание linux (ubuntu)



Задачи:

Доработка существующих и добавление новых функций, работа с сервером (если что-то сломается).

Работать надо будет с графиками, дашбордами, чат ботами в телеграм, с базой данных.

В том числе надо будет устранять баги и поддерживать код в процессе.



Думаю, работа займет 2-3 месяца. В дальнейшем можем договориться о поддержке.

Работа через заключение договора на разработку с ИП или физлицом.



Чем больше времени сможете уделять, тем лучше. 120-200 тыс. рублей при работе в полный рабочий день.