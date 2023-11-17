Доработать сайт (python, javascript)

перенесли https://avangard.co/products/dco.html на http://dynamicprices.ru/ нужно: поправить работу формы поправить чтобы стили подгружались на мобильной поправить меню пирог
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть внутренний небольшой сайт компании, надо его доработать, развить. Для этого нужен fullstack middle разработчик на python и javascript.
В данный момент сайт поддерживает один программист, поэтому вы должны быть самостоятельны и уверены в своих силах.
Необходимо:
Хорошее знание Python (Django), Javascript (Vue). API Telegram - создание ботов и парсинг данных, библиотеки Telethon, git, mysql. Умение работать с серверами через консоль, опыт поднятия сервера, знание linux (ubuntu)
Задачи:
Доработка существующих и добавление новых функций, работа с сервером (если что-то сломается).
Работать надо будет с графиками, дашбордами, чат ботами в телеграм, с базой данных.
В том числе надо будет устранять баги и поддерживать код в процессе.
Думаю, работа займет 2-3 месяца. В дальнейшем можем договориться о поддержке.
Работа через заключение договора на разработку с ИП или физлицом.
Чем больше времени сможете уделять, тем лучше. 120-200 тыс. рублей при работе в полный рабочий день.
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