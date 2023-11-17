Доработать сайт (python, javascript)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Есть внутренний небольшой сайт компании, надо его доработать, развить. Для этого нужен fullstack middle разработчик на python и javascript.

В данный момент сайт поддерживает один программист, поэтому вы должны быть самостоятельны и уверены в своих силах.

Необходимо:
Хорошее знание Python (Django), Javascript (Vue). API Telegram - создание ботов и парсинг данных, библиотеки Telethon, git, mysql. Умение работать с серверами через консоль, опыт поднятия сервера, знание linux (ubuntu)

Задачи:
Доработка существующих и добавление новых функций, работа с сервером (если что-то сломается).
Работать надо будет с графиками, дашбордами, чат ботами в телеграм, с базой данных.
В том числе надо будет устранять баги и поддерживать код в процессе.

Думаю, работа займет 2-3 месяца. В дальнейшем можем договориться о поддержке.
Работа через заключение договора на разработку с ИП или физлицом.

Чем больше времени сможете уделять, тем лучше. 120-200 тыс. рублей при работе в полный рабочий день.

JavascriptPython
месяц назад
guest_1700248706711
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад