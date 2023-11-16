Правки сайта и создание личного кабинета на opencart

1. Необходимо сделать личный кабинет

2. Внести правки на сайте (добавить несколько информационных блоков и т.п.)

3. Сделать вывод разных цен на разные категории клиентов. Для розницы одни цены, для мелкого опта другие цены, для крупного опта свои цены.

Подробное видео ТЗ - https://www.youtube.com/watch?v=T_idrzXXg8E

Цены обсуждаются, от вас примерный бюджет, что бы понимать сможем работать с вами или нет.