Телеграм бота для оплаты криптой

Нужен бот который сможет принимать оплату криптой TRC-20 USDT (можно еще L2 добавить). Без добавления хэша со стороны клиента. Создаем кошелек, формируем QR и предлагаем адрес для копипаста. Дальше ждем пополнения.



Вероятно API DEX, позволяют создавать много адресов для ассетов. Привязываем этот адрес к клиенту в своей базе данных. Процессим событие пополнения. Выдаем благодарности, сообщаем админу в телеге сообщение. Переменные должны настраиваться.

Возможно у кого то уже есть готовое решение. Желательно на питоне, но можно и nodejs.