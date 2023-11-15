Телеграм бота для оплаты криптой

Добрый день, уважаемые разработчики! Нужно разработать динамический анализатор ставок с сайтов - доноров. Нужно отслеживать данные с помощью отправки запросов. Всю логику описал в техническом задании. https://docs.google.com/document/d/1CWvkYx2FLoSFr7Cl9oNmTIExeYnVOgdSrl1w1RmHQko/edit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот который сможет принимать оплату криптой TRC-20 USDT (можно еще L2 добавить). Без добавления хэша со стороны клиента. Создаем кошелек, формируем QR и предлагаем адрес для копипаста. Дальше ждем пополнения.
Вероятно API DEX, позволяют создавать много адресов для ассетов. Привязываем этот адрес к клиенту в своей базе данных. Процессим событие пополнения. Выдаем благодарности, сообщаем админу в телеге сообщение. Переменные должны настраиваться.
Возможно у кого то уже есть готовое решение. Желательно на питоне, но можно и nodejs.
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