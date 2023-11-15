Телеграм бота для оплаты криптой

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок35 просмотров
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Нужен бот который сможет принимать оплату криптой TRC-20 USDT (можно еще L2 добавить). Без добавления хэша со стороны клиента. Создаем кошелек, формируем QR и предлагаем адрес для копипаста. Дальше ждем пополнения.

Вероятно API DEX, позволяют создавать много адресов для ассетов. Привязываем этот адрес к клиенту в своей базе данных. Процессим событие пополнения. Выдаем благодарности, сообщаем админу в телеге сообщение. Переменные должны настраиваться.

Возможно у кого то уже есть готовое решение. Желательно на питоне, но можно и nodejs.

месяц назад
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад