Нужно разработать сайт для службы клининга

Веб-программированиеЗавершен9 заявок25 просмотров
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все детали обсудим в лс

месяц назад
guest_1700065288279
Украина
месяц в сервисе
Была
5 дней назад
Выбранный исполнитель
DimaKapish
Дмитрий 
22 годаУкраина
год в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
$100
1 день
UAH
Проект Дмитрий выполнил быстрее ожидаемых сроков, с минимальными правками. Будем продолжать сотрудничать. Рекомендую.
Спасибо, мне с Вами так же было приятно сотрудничать
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