Исправление бага в Wordpress Версия 6.4.1

Есть база пользователей (email, nickname). Необходимо сделать PHP скрипт для рассылки писем (не спам), рассылку по клиентской базе. База примерно 10-12к пользователей. Есть сервер, на нем подключена серверная почта от яндекса. Может есть готовые варианты.
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Здравствуйте!
Требуется специалист по Wordpress.
Есть сайт созданный на Wordpress 6.4.1.
При изменение даты создания поста, а также изображения поста изменения не вступают в силу.
Также есть проблемы с сохранением изменений и в другой части сайта но об этом подробнее в телеграмме либо в вотсапе.
Цену обсудим при общение.
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