Исправление бага в Wordpress Версия 6.4.1

Здравствуйте!

Требуется специалист по Wordpress.

Есть сайт созданный на Wordpress 6.4.1.

При изменение даты создания поста, а также изображения поста изменения не вступают в силу.

Также есть проблемы с сохранением изменений и в другой части сайта но об этом подробнее в телеграмме либо в вотсапе.

Цену обсудим при общение.