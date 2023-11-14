Исправление бага в Wordpress Версия 6.4.1

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки32 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется специалист по Wordpress.
Есть сайт созданный на Wordpress 6.4.1.

При изменение даты создания поста, а также изображения поста изменения не вступают в силу.

Также есть проблемы с сохранением изменений и в другой части сайта но об этом подробнее в телеграмме либо в вотсапе.

Цену обсудим при общение.

WordPress
месяц назад
SIICT
Ренат 
42 годаАзербайджан
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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