Внести правки в форму на лендинге созданном с помощью TILDA

Есть сайт http://parkingplus.online/eu

На сайте две формы - отдельно для смартфонов, отдельно для ноутбуков.

С форм настроены интеграции. Формы работают как часы.



Нужно внести в формы две функции

1. Стоимость, что сразу указывается зависимо от выбранных дней заезда и выезда

Стоимость стандартна и привязана к дням - https://parkingplus.online/eu#price

(это может быть калькулятор, это может быть запрос к гугл таблице, это может быть любой рабочий вариант, что предложишь ты)

2. Возможность оплатить онлайн через агрегатор, чтобы пользователь мог выбрать - оплатить сразу через агрегатор онлайн или оплатить наличкой по приезду на парковку.



Предлагай стоимость за которую ты готов сделать и сколько тебе нужно на это времени.