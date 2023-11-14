Після редизайну сайту необхідно зробити правки: додати кнопку, робота з Spider Chart (Radar Chart), переробити меню по дизайну, футер, поравити верстку, та пару задач по функціоналу сайту Від вас потрібно: знання php + ...
Внести правки в форму на лендинге созданном с помощью TILDA
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://parkingplus.online/eu
На сайте две формы - отдельно для смартфонов, отдельно для ноутбуков.
С форм настроены интеграции. Формы работают как часы.
Нужно внести в формы две функции
1. Стоимость, что сразу указывается зависимо от выбранных дней заезда и выезда
Стоимость стандартна и привязана к дням - https://parkingplus.online/eu#price
(это может быть калькулятор, это может быть запрос к гугл таблице, это может быть любой рабочий вариант, что предложишь ты)
2. Возможность оплатить онлайн через агрегатор, чтобы пользователь мог выбрать - оплатить сразу через агрегатор онлайн или оплатить наличкой по приезду на парковку.
Предлагай стоимость за которую ты готов сделать и сколько тебе нужно на это времени.
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