Full stack Разработчик

$150
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок43 просмотра
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Приветствую друзья. Требуется опытный Full stack Разработчик , чтобы внести правки в проект.
Скрипт самописный на чистом PHP. JS - фронтенд, PHP - бекенд. Требуется внести несколько правок в проект. Более детально при выборе исполнителя.

месяц назад
guest_1693929892816
Беларусь
4 месяца в сервисе
Был
3 дня назад