JavaScript. Доработать переезд с Alpine js на React и Vue

Мы разрабатываем интерфейс статистики IP-АТС Asterisk - https://fetg.uz/

Подробно с интерфейсом можно ознакомиться этим ссылкам: 1 , 2

Наше ПО написано на PHP + JS, используется паттерн MVC (самописный фреймворк).

В рамках данной задачи необходимо будет переписать отчет "АТС - Очереди" с Alpine js на React и Vue.

Данный отчет в реальном времени отображает все входящие в очереди звонки.

Страничка отчета "общается" с бэкендом через GraphQL запросы.

Подробное ТЗ со скринами вышлю по запросу.

Код уже практически готов, нужны только доработки