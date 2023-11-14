Починить отправку писем на HTML сайте

Скрипт рабочий( https://playtubescript.com/),нужно добавить функцию предпросмотра видео на фото показан пример,как должно выглядеть пишите только те,кто понимают в этом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На лендинге HTML не работает отправка писем с формы контактов. Нужно починить.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 дней назад
Є сrm система для арбітражної команди Потрібно зробили лендінг для запуску трафіку з FB Будь-ласка покажіть приклади робіт і оріентовний бюджетВеб-программирование9 заявокЗакрыт10 дней назад
- $30
Мне нужен разработчик лаунчераВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 дней назад
Рассматриваем специалистов или команды с опытом работы в данном направлении. ТЗ и макет по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1CbwyHMWEGrN0ORbq-omwosY80CmKCrR9FTkV69MymD8/edit?usp=sharing Интересует стоимость разработки и сроки.Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 дней назад
Роботизированная торговля через API. Веб интерфейс. 4 основных блока: Backtest, Система управления, Рабочее место, Отчетность. Пожелания по реализации: - все вычисления и хранение данных на Amazon Cloud (подобрать соответствующие параметры и тариф). - защита входа ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 дней назад
- $40
Завдання: Потрібно переробити кілька мобільних лендінгів на HTML на інші товари. Контент підібрати в інтернеті (картинки, відео, гіфки, тексти). Приклад - ось такий лендінг: https://poleznoe.club В ідеалі щоб Ви могли запропонувати декілька шаблонів на вибір. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 дней назад
- $330
Доброго времени суток. Необходимо сделать парсер товаров в мой ИМ с сайта донора "санит точка бай" 1. Товар должен быть забран со всеми характеристиками, свойствами, описанием и со всей информацией касаемой товара. 2. Все фотографии ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 дней назад
- $6
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Погодное приложение VueВеб-программирование1 исполнительЗавершенмесяц назад
Нужен быстрый серверный чекер, который будет проверять доступность и скорость прокси (например по протоколу socks 5). На входе имеем список прокси, который получаем по ссылке, на выходе в БД доступность (рабочий или нет) и скорость ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 дней назад