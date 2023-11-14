Починить отправку писем на HTML сайте

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки153 просмотра
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На лендинге HTML не работает отправка писем с формы контактов. Нужно починить.

HTML
месяц назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
месяц назад
$5
1 день
UAHUSDT
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