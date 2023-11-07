Сделать Парсер товаров для интернет-магазина

Доброго времени суток. Необходимо сделать парсер товаров в мой ИМ с сайта донора "санит точка бай"

1. Товар должен быть забран со всеми характеристиками, свойствами, описанием и со всей информацией касаемой товара.

2. Все фотографии должны быть без водяных знаков. Программно вытянуть их с сайта есть возможность.

3. При заливке на мой сайт товар должен быть с вариациями (Торговыми предложениями)

4. Кликабельные комплекты донора должны попадать на мой сайт, как с этим товаром покупают.

5. При переносе товаров на мой сайт должна быть возможность изменения цены произвольно и (или) в процентном отношении, акционная цена также должна переноситься на сайт как акция.

6. Товар должен быть в своих категориях и под категориях, при переносе должен попадать в свою категорию, если таковой не существует создавать новую, с характеристиками такая же ситуация.

7. Парсер Должен запускаться как в ручном так и автоматическом режиме по расписанию. После товары должны интегрироваться на мой сайт.

8. Продумать защиту от блокировки.

В дальнейших планах приклеить ещё 2-3 донора. Мой сайт санлюкс точка бай, Лицензия: Малый бизнес, Максимум, активна. Версия PHP 8.1.17

Схема работы:

1. Согласовываем вопросы по парсеру.

2. Разработка и настройка (10 раб. дней)

3. Проверяем парсер в работе согласно вашей инструкции (3-5 раб. дней)

4. Оплата