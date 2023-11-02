Наполнение сайта текстами популярных песен

Территориально только РФ. Выполнение только с ПК/ноутбука. Подтвердите это в сопроводительном письме.

Есть сайт с текстами песен. Нужно найти и добавить 300 текстов популярных песен (которых еще нет на сайте), добавить видео, обложку и песню с музыкального сервиса.

Вот примерный алгоритм как и что делать: https://docs.google.com/document/d/1geD1NRIwHr-KJx9pC1Ex9nWNCDzla9xIakJQ005tiZ0/edit?usp=sharing

Подробная иллюстрированная инструкция будет дана при выдаче заказа.

Время на выполнение 4-5 дней. По окончании обязательно оставлю ОТЗЫВ.

ПРОШУ обратить внимание! Речь идет именно О 300 текстах И оплата именно 250 РУБ. ЗА ВСЕ тексты.

Просьба внимательно ознакомиться С алгоритмом прежде, чем делать предложение.