Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем. Если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение сайта текстами популярных песен
Территориально только РФ. Выполнение только с ПК/ноутбука. Подтвердите это в сопроводительном письме.
Есть сайт с текстами песен. Нужно найти и добавить 300 текстов популярных песен (которых еще нет на сайте), добавить видео, обложку и песню с музыкального сервиса.
Вот примерный алгоритм как и что делать: https://docs.google.com/document/d/1geD1NRIwHr-KJx9pC1Ex9nWNCDzla9xIakJQ005tiZ0/edit?usp=sharing
Подробная иллюстрированная инструкция будет дана при выдаче заказа.
Время на выполнение 4-5 дней. По окончании обязательно оставлю ОТЗЫВ.
ПРОШУ обратить внимание! Речь идет именно О 300 текстах И оплата именно 250 РУБ. ЗА ВСЕ тексты.
Просьба внимательно ознакомиться С алгоритмом прежде, чем делать предложение.
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