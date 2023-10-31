Скрипт для массовой публикации статей в Wordpress

$80
Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки16 просмотров
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Необходимо написать скрипт, который будет генерировать текст с помощью Chat GPT, далее заливать этот текст на сайт под управлением Wordpress и публиковать его.
Цену можете предлагать свою.

WordPress
2 месяца назад
guest_1698916954550
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад