Заполнение каталога

Нужно наполнить сайт, мне разработчик показал, я сделал запись, аналогично повторить для 1000 товаров, кто может помочь?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заполнить 5000 товаров в таблице - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m3s1T09qVfEcaCPaVDcLoM_m_SGEdxGcQIOJp0DOub4/edit?usp=sharing
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