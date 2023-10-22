Наполнить сайт 1с

Будут даны подборки с картинками. Нужно каждую картинку подписать в соответствии с тем, что на ней изображено (картинок много). 1 картинка 35 коп. Оплата ТОЛЬКО на яндекс кошелек (если его нет, сначала заведите). За подробностями ...
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Нужно наполнить интернет магазин контентом, как добавляется покажу и расскажу
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