Перенести товары с сайта в Excel файл

$10
Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок57 просмотров
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Необходимо перенести список товаров с сайта в Excel файл по примеру. Всего около 100 товаров.

Нужно перенести товары только из разделов https://profiprint.by/catalog/index.php:

Чернила INKMATE

Картриджи для принтеров и МФУ

Фотобумага Lomond

2 месяца назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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