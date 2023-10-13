Используя редактор баз данных, создайте базу данных «Чемпионат области по волейболу». Предусмотрите наличие 3 таблиц: команды, график игр, результаты. В каждой таблице задайте не менее 5 полей и 5 записей а) поиск всех игр, ...
Собрать телеграм-чаты и каналы(открытые) с аудиторией женщин Украины
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно по открытым источникам собрать данные по тематическим блогам/блогерам и на их основе создать таблицы со следующими данными: • Телеграм-чаты и каналы(открытые) с аудиторией женщин Украины (это могут быть мамские чаты или каналы, зож, фитнес, правильное питание), со специалистами Украины (гинекологи, косметологи, нутрициологи, эндокринологи, тренера, диетологи, тритментологи, мастера салонного бизнеса): - название чата - кол-во участников/подписчиков - вид (канал или чат) - тематика - ссылка. Все подобранные источники должны быть нынесуществующими, активно и регулярно пополняться контентом. Также должно быть объективно хорошее кол-во подписчиков или участников чата (от 500 и выше). Из того, что точно НЕ подходит: ? Российские каналы и чаты (как мы понимаем, что чат российский — рекламные объявления в них с ценами в рублях, а не гривнах) ? Каналы определенных брендов, торговых марок, магазинов, байеров и т.д. ? Каналы и чаты с дизайнами ногтей или просто с картинками модных девочек. ? Каналы и чаты с цитатами ? Юмор - Каналы с любой тематикой, не указанной в ТЗ Нам важно, чтобы, если это канал, то он велся каким-то человеком или группой людей, он был интересен, давал полезную информацию о красоте, здоровье, медицине, психологии и т.д. Этот канал должен соответствовать интересам воображаемой мамы одного-двух детей от 22 до 50 лет, или, например девушек от 22 до 50 лет, которые забоятся о своем теле и здоровье, интересуются нутрициологией, психологией и т.д. Если это чат, чтобы в нем велись активные обсуждения на тему спорта, правильно питания, психологии, нутрициологии, жизни мамы и т.д. Люди в чатах независимо от того, женская это аудитория или специалистов должны быть от 22 лет и старше, страна — Украина. Оплата 6 грн за канал/чат. За неделю нужно найти 50 каналов/чатов со специалистами и 50 каналов/чатов с женской аудиторией.
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