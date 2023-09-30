Парсинг в excell

Описание и цель проекта: Разработка и реализация логики обработки текстовых и табличных файлов (Word, Excel), обучение готовой opensource языковой модели на пользовательских файлах и формирование ответов на вопросы пользователя на основе данных из файлов. MVP ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходим парсинг результатов спортивных матчей по хоккею и баскетболу в excell.
Если возможно, то сделать через макрос(для начала) с ручной установкой даты и вида спорта.
Функционал кода - ежедневной ручное обновление.
Шаблон файла для заполнения расположен на yandex диске.
Основной набор данных по матчу для каждой команды в 1 день:
1)Победа/выигрыш
2)Место матча
3)Забитые шайбы
4)Пропущенные шайбы
5)Всего голов
6)Броски всего
7)Пропустила бросков
8)Броски 1-й период
9)Штрафные мин.
Сайт для получения данных можно выбрать и обсудить во время согласования условий.
- Похожие заказы
- $2000Базы данных4 заявкиЗакрытмесяц назад
ТЗ Нужно написать парсер, который будет удобен и прост в использовании. Основные задачи, которые он должен выполнять: 1) Сбор информации в базу данных с сайтов конкурентов, которые можно ...Закрыт2 месяца назад
Нужно создать гугл таблицу, которая получая ссылку на один из лотов аукциона с сайтов copart и iaai парсила необходимые данные, далее в эту таблицу нужно внедрить калькулятор таможни https://e.customs.gov.az/for-individuals/calculator доступный по api https://c2b-fbusiness.customs.gov.az/api/v1/dictionaries/calcAutoDuty. С iaai ...Закрытмесяц назад
У нас онлайн-магазин по продаже одежды На нем будет присутствовать ИИ по генерации образов Генератор в котором будут прописаны образы которые должны состоят Из определенных элементов гардероба Например летний образ это ...Базы данныхнет заявокЗакрыт2 месяца назад
Парсер требуется для сбора данных с сайтов онлайн-магазина брендов одежды. Нужно парсить фото, цена, название, доступные размеры. Сайты брендов будут разными от дорогих и популярных до дешевых и менее известныхБазы данных8 заявокЗакрытмесяц назад
Удаленно помочь настроить БД MySQL и связать с Unity, так-же помочь переделать PlayerPrefs и бинарную сериализацию на MySQLБазы данных1 заявкаЗакрытнет даты
- $5
Всем привет! Стоимость работы 5$, не больше. У меня есть с чем работать. ВНИМАНИЕ!!! НУЖНО СДЕЛАТЬ НЕ ОДНОРАЗОВУЮ ТАБЛИЦУ, а постоянно обновляемую (парсер) от новых данных. ...Закрыт2 месяца назад
Перенос базы с таблиц Excel в Google apsБазы данных6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Нужно написать проект по учебе. Несложный.Базы данных16 заявокЗакрыт2 месяца назад
Хотим перевести сайт на Друпале на другую CMS Для этого нам необходимо преобразовать имеющуюся БД на SQL в файл CSV по нужному шаблону Предоставим доступ к БД на сервере и шаблон ...Базы данных7 заявокЗакрыт3 месяца назад