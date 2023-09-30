Парсинг в excell

Здравствуйте!

Необходим парсинг результатов спортивных матчей по хоккею и баскетболу в excell.

Если возможно, то сделать через макрос(для начала) с ручной установкой даты и вида спорта.

Функционал кода - ежедневной ручное обновление.

Шаблон файла для заполнения расположен на yandex диске.

Основной набор данных по матчу для каждой команды в 1 день:

1)Победа/выигрыш

2)Место матча

3)Забитые шайбы

4)Пропущенные шайбы

5)Всего голов

6)Броски всего

7)Пропустила бросков

8)Броски 1-й период

9)Штрафные мин.

Сайт для получения данных можно выбрать и обсудить во время согласования условий.