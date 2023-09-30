Парсер товаров с поиском аналогичных позиций

Нужно создать гугл таблицу, которая получая ссылку на один из лотов аукциона с сайтов copart и iaai парсила необходимые данные, далее в эту таблицу нужно внедрить калькулятор таможни https://e.customs.gov.az/for-individuals/calculator доступный по api https://c2b-fbusiness.customs.gov.az/api/v1/dictionaries/calcAutoDuty. С iaai ...
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ТЗ
Нужно написать парсер, который будет удобен и прост в использовании.
Основные задачи, которые он должен выполнять:
1) Сбор информации в базу данных с сайтов конкурентов, которые можно было бы дополнять при необходимости. Сбор информации по заранее заданным критериям, по определенным категориям товара (с фото товара обязательно), которые можно было бы указывать.
2) Сравнение по фото из базы товаров поставщика, которые загружаются отдельно. Сравнение должно проходить на основании фото товара.
3) Проведение анализа на основании отобранных и выявленных аналогий. Сопоставление цен, характеристик и вывод в отдельный табличный файл готового анализа.
Этапы
1) выбор первичного файла (заказ от поставщика) с картинками. Определение картинок в этом файле. Привязка к картинкам стоящего рядом описания (опционально).
2) выбор вторичного файла (каталог конкурента) с картинками. Определение картинок в этом файле. Привязка к картинкам описания того, что стоит рядом (опционально).
3) проведение сопоставления картинок на схожесть. Вывод похожих картинок в отдельный документ, с указанием в отдельном столбце, где в этих двух документах нашлись похожие результаты. Также, возможность вывести цену одного и другого предложения (и описания (опционально)).
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