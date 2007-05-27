Создание гугл таблицы с парсингом сайтов Copart и iaai.

У нас онлайн-магазин по продаже одежды На нем будет присутствовать ИИ по генерации образов Генератор в котором будут прописаны образы которые должны состоят Из определенных элементов гардероба Например летний образ это ...
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Нужно создать гугл таблицу, которая получая ссылку на один из лотов аукциона с сайтов copart и iaai парсила необходимые данные, далее в эту таблицу нужно внедрить калькулятор таможни https://e.customs.gov.az/for-individuals/calculator доступный по api https://c2b-fbusiness.customs.gov.az/api/v1/dictionaries/calcAutoDuty. С iaai очень просто парсится через ImportXML без проблем, но вот Copart защищен incapsula. Подробнее в диалоги.
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