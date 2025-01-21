Требуется разработка Telegram BOT, который будет обеспечивать автоматические ответы для YELP. Необходимо уточнить цену и сроки выполнения проекта. Ожидается качественное выполнение и соответствие техническим требованиям.
Корпоративный сайт с каталогом на вордпресс
Ищу фулл стека на вордпресс для реализации дизайна корпоративного сайта компании с каталогом - https://www.figma.com/design/YkxRZbbfS3PmEVPY320NWy/Untitled?node-id=0-1&node-type=canvas&t=HVFo6r0oK58yiN71-0
В каталоге покупки не будет
Каталог товаров нужно будет спарсить с другого сайта - если парсер можете сделать вы - напишите это в ставке пжл
Комментарии в фигме внесут в дизайн в течении пару дней и будут готовы к работе
Мобильная версия будет на этой неделе
По цене ожидаю ваших предложений) цена выставлена рандобно
Выбранный исполнитель
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