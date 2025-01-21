Ищу фулл стека на вордпресс для реализации дизайна корпоративного сайта компании с каталогом - https://www.figma.com/design/YkxRZbbfS3PmEVPY320NWy/Untitled?node-id=0-1&node-type=canvas&t=HVFo6r0oK58yiN71-0

В каталоге покупки не будет

Каталог товаров нужно будет спарсить с другого сайта - если парсер можете сделать вы - напишите это в ставке пжл

Комментарии в фигме внесут в дизайн в течении пару дней и будут готовы к работе

Мобильная версия будет на этой неделе



По цене ожидаю ваших предложений) цена выставлена рандобно