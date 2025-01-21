Корпоративный сайт с каталогом на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок51 просмотр

Ищу фулл стека на вордпресс для реализации дизайна корпоративного сайта компании с каталогом - https://www.figma.com/design/YkxRZbbfS3PmEVPY320NWy/Untitled?node-id=0-1&node-type=canvas&t=HVFo6r0oK58yiN71-0
В каталоге покупки не будет
Каталог товаров нужно будет спарсить с другого сайта - если парсер можете сделать вы - напишите это в ставке пжл
Комментарии в фигме внесут в дизайн в течении пару дней и будут готовы к работе
Мобильная версия будет на этой неделе


По цене ожидаю ваших предложений) цена выставлена рандобно

FigmaWordPressПарсинг данныхСоздание сайтов
6 месяцев назад
katyusha_ryabova
Екатерина 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

code_deness
Денис 
31 год
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
6 месяцев назад
$350
30 дней
Escrow
Работой довольны, качественное выполнение) Спасибо
Все было круто) Заказчик отличный, всем рекомендую к сотрудничеству)

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