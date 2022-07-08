Екатерина katyusha_ryabovakatyusha_ryabova
32 годаУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Опыт работы РМ по разработке сайтов и приложений (плюс реклама) около 4 лет в офисе и сейчас работаю удаленно.
Готова помочь при ведении клиента, постановке задач разработчикам, тестировании, написании документации, прототипирование, консультации не только общих вопросов, но и этапов разработки.
Студия звукозаписи в Одессе - запись, сведение, мастеринг. Звукорежиссер с опытом около 15 лет
Моей работой вы точно останетесь довольны)Жду обратной связи.
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#128
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $2от 1 дня
#414
Наполнение сайтов
нет отзывов
$8/час
от $1от 1 дня
#1093