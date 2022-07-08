Опыт работы РМ по разработке сайтов и приложений (плюс реклама) около 4 лет в офисе и сейчас работаю удаленно.

Готова помочь при ведении клиента, постановке задач разработчикам, тестировании, написании документации, прототипирование, консультации не только общих вопросов, но и этапов разработки.

Студия звукозаписи в Одессе - запись, сведение, мастеринг. Звукорежиссер с опытом около 15 лет

Моей работой вы точно останетесь довольны)Жду обратной связи.