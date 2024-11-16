Приветствую, нам надо подключить рабочие логи к моду который вообще не похож на крупные проекты (у нас он самописный), предлагайте цену, а так-же время работы.

От вас только это подключение логов в проекту полностью (без регистрации аккаунтов на самом сайте логов), потом скидываете мне файлы