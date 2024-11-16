Подключить union logs

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки68 просмотров

Приветствую, нам надо подключить рабочие логи к моду который вообще не похож на крупные проекты (у нас он самописный), предлагайте цену, а так-же время работы.
От вас только это подключение логов в проекту полностью (без регистрации аккаунтов на самом сайте логов), потом скидываете мне файлы

6 месяцев назад
pastix
Иван 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
18 лет
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Азамат
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 месяцев назад