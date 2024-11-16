Требуется доработка сайта на DLE. Описание задач представлено в текстовом документе. Обсуждение технического задания будет согласовано с разработчиком. Интересуют предложения по ценам и срокам выполнения работ. Возможны более простые и рациональные решения задач.
Подключить union logs
Приветствую, нам надо подключить рабочие логи к моду который вообще не похож на крупные проекты (у нас он самописный), предлагайте цену, а так-же время работы.
От вас только это подключение логов в проекту полностью (без регистрации аккаунтов на самом сайте логов), потом скидываете мне файлы
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