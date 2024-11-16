Доработка сайта на 1с битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки41 просмотр

Антиспам: 9+1 в начале отклика

Тз: https://docs.google.com/document/d/1yJ6NWdFI7HvJxB_eyqUJighfZK4m75A3-MjZOlX70s8/edit?tab=t.0

1С-БитриксДоработка сайтов
6 месяцев назад
guest_1731773001798
6 месяцев в сервисе
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Азамат
 
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Был
6 месяцев назад
6 месяцев назад